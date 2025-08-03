СМИ: число жертв домашнего насилия в Германии в 2024 году достигло нового максимума

3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Каждые две минуты в Германии кто-то становится жертвой насилия в собственном доме, однако эксперты считают, что число незарегистрированных случаев значительно выше. Особенно страдают женщины — на их долю приходится почти 80%, сообщает Евроньюс.
Число жертв домашнего насилия в Германии в 2024 году достигло нового максимума. Как сообщает Welt am Sonntag, ссылаясь на последние данные Федерального ведомства уголовной полиции (BKA), всего было зарегистрировано 256 942 случая — больше, чем когда-либо прежде. По сравнению с предыдущим годом этот показатель увеличился примерно на 3,7%. Однако эксперты предупреждают, что число незарегистрированных случаев, скорее всего, гораздо выше, поскольку о многих преступлениях в частной среде не сообщается.
Федеральное министерство по делам семьи видит возможные причины роста насилия в семье в растущем желании прибегнуть к насилию «в свете социальных кризисов и личных проблем». Однако министерство также подчеркивает, что определенную роль может сыграть и более высокая готовность сообщать о насилии.
Еще в феврале Бундесрат — после Бундестага — одобрил закон, направленный на значительное улучшение защиты жертв насилия. В будущем федеральные земли будут обязаны предоставлять общенациональные услуги по защите и консультированию. С 2027 по 2036 год федеральное правительство выделит на эти цели в общей сложности 2,6 млрд евро.
Также за первые девять месяцев 2024 года итальянская горячая линия по борьбе с насилием получила 48 тыс. звонков и текстовых сообщений — на 57% больше, чем за тот же период прошлого года.
Португальская полиция PSP арестовала 1281 человека по подозрению в домашнем насилии в 2024 году — по сравнению с предыдущим годом это означает увеличение количества арестов на 310 (или 32%) и сообщений на 282 (1,8%).
По данным Национальной службы статистики (INE), в 2024 году в Испании было зарегистрировано 8860 жертв домашнего насилия, в отношении которых были изданы охранные или запретительные судебные приказы, что на 2,9% меньше, чем в предыдущем году. 60,6% этих жертв составляли женщины, а доля мужчин — 39,4%.
Румынская полиция объявила, что за первые шесть месяцев 2025 года было зарегистрировано более 61 тыс. случаев домашнего насилия, причем в равных пропорциях в городских и сельских районах.
В первой половине 2025 года полицейские приняли меры в связи с 61 431 случаем насилия в семье. -0-