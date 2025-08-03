СМИ: число жертв домашнего насилия в Германии в 2024 году достигло нового максимума

Число жертв домашнего насилия в Германии в 2024 году достигло нового максимума. Как сообщает Welt am Sonntag, ссылаясь на последние данные Федерального ведомства уголовной полиции (BKA), всего было зарегистрировано 256 942 случая — больше, чем когда-либо прежде. По сравнению с предыдущим годом этот показатель увеличился примерно на 3,7%. Однако эксперты предупреждают, что число незарегистрированных случаев, скорее всего, гораздо выше, поскольку о многих преступлениях в частной среде не сообщается.