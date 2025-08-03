Фон дер Ляйен заключила ужасную сделку и продала ЕС Трампу

Евросоюз пытается всеми силами сохранить присутствие американских войск на континенте, а США в НАТО, поэтому глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен была вынуждена заключить с президентом Дональдом Трампом невыгодную торговую сделку. Такое мнение высказал представитель аналитического центра Bruegel Якоб Киркегор, передает Times.
«Все признают, что с торговой точки зрения это была ужасная сделка для Европы. Однако, если вы ответственный лидер, то у вас нет другого выбора, кроме как удержать доминирующую военную силу в НАТО, а именно Америку Трампа, на своей стороне», — пояснил он.
Киркебор уверен, что фон дер Ляйен пошла на такую сделку от безысходности. Неделю назад глава ЕК и Дональд Трамп договорились о двустороннем экономическом сотрудничестве. В рамках этой сделки США снизят пошлины для товаров из Европы с 30 до 15%.
Взамен ЕС должен будет полностью отказаться от российских газа, нефти и ядерного топлива. Все это европейцы будут закупать у США как минимум три года на общую сумму 750 миллиардов долларов.