Фон дер Ляйен заключила ужасную сделку и продала ЕС Трампу

«Все признают, что с торговой точки зрения это была ужасная сделка для Европы. Однако, если вы ответственный лидер, то у вас нет другого выбора, кроме как удержать доминирующую военную силу в НАТО, а именно Америку Трампа, на своей стороне», — пояснил он.