Западные СМИ удивлены числом желающих переехать в Россию

«Для страны с населением 146 млн человек это не так много, — пишет издание. — Но это впечатляющая цифра, если учесть, что на Россию наложены санкции, нет прямых рейсов из западных стран, а для перевода активов в страну приходится пользоваться непростыми обходными путями».