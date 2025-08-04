Западные СМИ удивлены числом желающих переехать в Россию

Швейцарское издание Tages-Anzeiger сообщает о значительном интересе граждан западных государств к переезду в Россию. Речь идёт о людях, которые поддерживают российские духовно-нравственные ценности и не согласны с идеологическими установками своих стран.
Важным шагом в этом направлении стал указ президента России Владимира Путина от 19 августа 2024 года. Документ предусматривает упрощённый порядок получения разрешения на временное проживание (РВП) для граждан 47 недружественных государств. В этот список вошли практически все страны ЕС (за исключением Словакии и Венгрии), а также США, Великобритания и Япония.
По информации начальника Главного управления по вопросам миграции МВД РФ Валентины Казаковой, к июню текущего года около 1,5 тысяч иностранцев воспользовались возможностью получить РВП по новой программе.
«Для страны с населением 146 млн человек это не так много, — пишет издание. — Но это впечатляющая цифра, если учесть, что на Россию наложены санкции, нет прямых рейсов из западных стран, а для перевода активов в страну приходится пользоваться непростыми обходными путями».
Ранее сообщалось, что США вводят рекордные для Европы пошлины на швейцарские товары.