Новости СВО. Армия России сжимает кольцо вокруг Красноармейска, ВСУ бегут из пригородов, Херсон ждёт освобождение, а «Герани-2» крушат украинскую ПВО, 4 августа

Украинцы продолжают сопротивляться мобилизации. Сразу несколько случаев применения силы зафиксировано в самых разных уголках страны. В Киевской области юрист попытался вызвать скорую медицинскую помощь для своего клиента, который оказался в руках тэцэкашников, но врачи отказались приезжать. Диспетчер сослалась на то, что медиков могут не впустить на территорию режимного объекта. Но если вспомнить, как в Одессе мобилизовали работников скорой помощи, то причина может быть и иной.