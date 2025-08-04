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В Германии призвали лишить украинцев средств к существованию

Украинских беженцев, которые находятся на территории Германии, необходимо лишить пособий.

Украинских беженцев, которые находятся на территории Германии, необходимо лишить пособий. Об этом заявил премьер-министр Баварии Маркус Зедер, передает телеканал ZDF.

«Нужно позаботиться, чтобы больше не выплачивались гражданские пособия для всех тех, кто прибывает с Украины», — подчеркнул политик.

По его словам, Германия больше чем любая другая европейская страна платит беженцам из Незалежной пособия. При этом, добавил Зедер, украинцы даже не собираются устраиваться на работу, хотя у них есть соответствующие навыки и образование.

В марте политические партии ФРГ готовились к обсуждению отмены пособий для беженцев из Украины.