«Меня использовали как расходник»: Как чувашский предатель рвался в Европу, а стал мусором для ВСУ

— Когда я оказался в Сибирском батальоне*, условий там не было, нам пришлось строить баню, улучшать условия жизни в блиндажах. Выходить за территорию, где я находился, возможности не было. Там были проблемы с досугом, развлечениями. Только тренировки и очень мало времени для развлечений. Никуда не выехать, всё время в замкнутом пространстве, — рассказывает Герасимов. — Из того, что показывают в Интернете, многое оказалось неправдой. Я увидел настоящую ситуацию на Украине и понял, что мои ожидания оказались ложными.