Лула да Силва: Бразилия перестала зависеть от США и выстроила отношения со всеми

По словам президента, в Бразилии понимают ценность отношений с США, но при этом не намерены уступать американской администрации по тем вопросам, которые могут затрагивать национальный суверенитет. Так, подчеркнул лидер, угрозы Вашингтона не заставят бразильское руководство отказаться от поиска альтернативных платежных инструментов с партнерами по БРИКС.