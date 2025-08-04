Лула да Силва: Бразилия перестала зависеть от США

Глава государства Луис Инасиу Лула да Силва отметил, что экономика республики стала более гибкой и разнообразной благодаря расширению внешнеэкономических связей. Он подчеркнул, что, несмотря на признание важности диалога с Вашингтоном, Бразилия не намерена поступаться своими интересами в ответ на давление извне. В частности, страна продолжит курс на развитие альтернативных финансовых механизмов в рамках сотрудничества с партнёрами по БРИКС, включая идею о создании новой международной расчетной единицы.