Бразилии удалось значительно сократить экономическую зависимость от США и наладить прочные торгово-экономические отношения с множеством государств по всему миру.
Это, как отмечают местные источники, поможет стране избежать последствий, связанных с введением американских пошлин на бразильские товары.
Глава государства Луис Инасиу Лула да Силва отметил, что экономика республики стала более гибкой и разнообразной благодаря расширению внешнеэкономических связей. Он подчеркнул, что, несмотря на признание важности диалога с Вашингтоном, Бразилия не намерена поступаться своими интересами в ответ на давление извне. В частности, страна продолжит курс на развитие альтернативных финансовых механизмов в рамках сотрудничества с партнёрами по БРИКС, включая идею о создании новой международной расчетной единицы.
Ранее американский лидер Дональд Трамп подписал указ, который предусматривает увеличение ставки таможенных пошлин на импорт товаров и услуг из Бразилии до 50%.