Пушилин рассказал о привычных «играх в прятки» ВСУ в Часовом Яре

После освобождения российскими войсками Часова Яра в Донецкой Народной Республике город нуждается в дополнительной зачистке, так как украинские боевики могут прятаться в подвалах и других укрытиях. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин в своем телеграм-канале.
«Город Часов Яр освобожден. Безусловно, еще требуется дозачистка, еще не исключено, что противник прячется в отдельных домах, подвалах. Но это уже дело привычное для наших бойцов, они понимают, как с этим работать», — написал он.
Пушилин также назвал сроки, когда в населенный пункт будут допущены гражданские специалисты для восстановления нормальной жизни. По его словам, это произойдет лишь после того, как военные дозачистят и разминируют город.
Ранее «МК» писал, что российская армия может нанести неожиданный и очень эффектный удар по группировке ВСУ в Славянско-Краматорской агломерации после падения Часов Яра.