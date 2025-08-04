Карасин: США покажут свою реальную позицию по России на встрече с Уиткоффом

«В дипломатии всегда лучше быть более рациональным. Поэтому все эмоции, которые захватили медийное пространство со всякими заявлениями и ссылками на большие имена, на Трампа, надо воспринимать спокойно», — заявил Карасин, передает издание «Известия». Именно прямой диалог покажет подлинный настрой Соединенных Штатов в вопросах взаимодействия с Россией, подчеркнул он.