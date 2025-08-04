Делегация МАГАТЭ посетит Тегеран на следующей неделе

2 июля президент Ирана Масуд Пезешкиан подписал закон о приостановке сотрудничества с МАГАТЭ. 22 июля глава МИД Исламской республики Аббас Арагчи заявил, что Иран не исключает возможности возвращения в будущем на его территорию инспекторов агентства. 25 июля официальный представитель иранского внешнеполитического ведомства Эсмаил Багаи сообщил о подготовке визита в страну делегации МАГАТЭ, который может состояться в ближайшие недели. -0-