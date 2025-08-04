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Делегация МАГАТЭ посетит Тегеран на следующей неделе

В делегацию не войдут инспекторы, поскольку «переговоры будут сосредоточены на политической стороне вопроса». Ожидается, что стороны будут «обсуждать механизмы реализации принятого парламентом закона о приостановлении сотрудничества с агентством».

4 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Делегация Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) посетит Тегеран на следующей неделе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Mayadeen.

По их информации, в делегацию не войдут инспекторы, поскольку «переговоры будут сосредоточены на политической стороне вопроса». Ожидается, что стороны будут «обсуждать механизмы реализации принятого парламентом закона о приостановлении сотрудничества с агентством».

2 июля президент Ирана Масуд Пезешкиан подписал закон о приостановке сотрудничества с МАГАТЭ. 22 июля глава МИД Исламской республики Аббас Арагчи заявил, что Иран не исключает возможности возвращения в будущем на его территорию инспекторов агентства. 25 июля официальный представитель иранского внешнеполитического ведомства Эсмаил Багаи сообщил о подготовке визита в страну делегации МАГАТЭ, который может состояться в ближайшие недели. -0-

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