На Камчатке за сутки произошло семь ощущаемых землетрясений

4 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Семь ощущаемых землетрясений произошло за сутки на Камчатке, всего сейсмологи зафиксировали 85 афтершоков после сильного сейсмособытия 30 июля. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на сообщение камчатского филиала Геофизической службы РАН.