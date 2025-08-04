На Камчатке за сутки произошло семь ощущаемых землетрясений

4 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Семь ощущаемых землетрясений произошло за сутки на Камчатке, всего сейсмологи зафиксировали 85 афтершоков после сильного сейсмособытия 30 июля. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на сообщение камчатского филиала Геофизической службы РАН.
«За прошедшие сутки произошло семь ощутимых землетрясений в Петропавловске-Камчатском, а всего зафиксировано более 85», — рассказали в учреждении.
Для сравнения, в предыдущие сутки в крае произошло 10 ощутимых землетрясений. Афтершоковый процесс продолжается.
Пепловый шлейф от вулкана Крашенинникова, который спустя несколько столетий начал извергаться на Камчатке, поднялся на шесть километров над уровнем моря, сообщили ТАСС в Камчатском филиале Геофизической службы РАН.
«Пепловый шлейф от извержения вулкана Крашенинникова распространяется на юго-восток на высоте до шести километров над уровнем моря», — рассказали в учреждении. -0-