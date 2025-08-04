Белый дом: у Трампа есть все инструменты для урегулирования конфликта на Украине

По его словам, речь идет о дипломатических, финансовых и других инструментах. «На столе (у Дональда Трампа) есть все инструменты, чтобы разрешить (конфликт) дипломатически, финансовыми и другими способами», — сказал он в эфире Fox News.
29 июля Трамп заявил, что дает России 10 дней на достижение договоренностей по конфликту на Украине. Он подчеркнул, что, по его мнению, президент России Владимир Путин заинтересован в продолжении конфликта. Изначально дедлайн составлял 50 дней.
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