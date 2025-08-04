Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Белый дом: у Трампа есть все инструменты для урегулирования конфликта на Украине

Замглавы аппарата Белого дома и советник президента по внутренней безопасности Стивен Миллер заявил, что у президента США Дональда Трампа есть все необходимые инструменты для урегулирования конфликта на Украине.

Источник: Reuters

По его словам, речь идет о дипломатических, финансовых и других инструментах. «На столе (у Дональда Трампа) есть все инструменты, чтобы разрешить (конфликт) дипломатически, финансовыми и другими способами», — сказал он в эфире Fox News.

29 июля Трамп заявил, что дает России 10 дней на достижение договоренностей по конфликту на Украине. Он подчеркнул, что, по его мнению, президент России Владимир Путин заинтересован в продолжении конфликта. Изначально дедлайн составлял 50 дней.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше