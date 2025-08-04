Лула да Силва заявил, что Бразилия стала менее зависима от США

«Сегодня Бразилия не так зависима от США, как раньше. С экономической точки зрения у нас гораздо больше возможностей. Я не откажусь от своей веры в необходимость создания альтернативной валюты, чтобы мы могли торговать с другими странами», — передаёт его слова агентство Bloomberg.