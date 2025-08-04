Названы сроки новой сделки США и Израиля с ХАМАС

На новую сделку с ХАМАС у Израиля и США могут уйти месяцы. Об этом пишет газета Jerusalem Post.
«Источник, участвующий в переговорах, заявил, что формулирование сделки с ХАМАС об окончании войны займет месяцы. Это будут очень сложные переговоры», — говорится в материале.
По данным издания, спецпосланник американского президента Стив Уиткофф общался с семьями израильских заложников. Он им рассказал, что США и еврейское государство ведут работу над тем, чтобы заключить рамочное соглашение с ХАМАС для прекращения боевых действий и освобождения пленных.
Однако, до сих пор не известно, будет ли это соглашение носить ультимативный характер. Сейчас премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ведет переговоры на счет будущего конфликта в Газе. Широкое обсуждение этого вопроса состоится на текущей неделе.