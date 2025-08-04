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В МИД РФ подсчитали убытки ЕС от прекращения сотрудничества с Россией

Прекращение энергетического сотрудничества с Россией обошлось странам Евросоюза более чем в один триллион евро.

Прекращение энергетического сотрудничества с Россией обошлось странам Евросоюза более чем в один триллион евро. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко в интервью «Известиям».

По словам дипломата, торговые обороты в энергетической сфере между ЕС и Россией практически свелись к нулю. Это привело к резкому росту цен на природный газ в Европе, которые теперь в несколько раз превышают американские, а также к увеличению стоимости электроэнергии в 2−3 раза.

В российском внешнеполитическом ведомстве уточнили, что общий ущерб европейской экономики от антироссийских санкций оценивается примерно в 1,5 триллиона долларов. Последствиями стали и минимальные темпы роста ВВП Евросоюза — всего 0,5% в 2023 году и 1% в 2024.

Ранее сообщалось, что западные СМИ удивлены числом желающих переехать в Россию.

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