В МИД РФ подсчитали убытки ЕС от прекращения сотрудничества с Россией

По словам дипломата, торговые обороты в энергетической сфере между ЕС и Россией практически свелись к нулю. Это привело к резкому росту цен на природный газ в Европе, которые теперь в несколько раз превышают американские, а также к увеличению стоимости электроэнергии в 2−3 раза.