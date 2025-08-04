Белый дом обозначил инструменты Трампа для достижения мира на Украине

Ранее стало известно, что спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф в ближайшее время посетит Россию. Рабочий визит пройдет на фоне завершения «срока для урегулирования» конфликта на Украине и подготовки новых антироссийских санкций. Москва заявила, что политика давления со стороны США не способна изменить условия урегулирования, которые последовательно отстаивает российская сторона.