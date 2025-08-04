Нужно наказывать серьезнее: для авиадебоширов хотят повысить размеры штрафов

В Госдуму внесут законопроект об ужесточении ответственности, а именно о введении больших штрафов, за хулиганство на борту самолетов. Данным нововведением занимается глава комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, рассказывает ТАСС, в распоряжении которого есть этот документ.
По словам парламентария, действующая «административная ответственность за хулиганство во время перелета невелика» и этим нередко пользуются граждане. Поэтому Нилов предлагает внести в КоАП РФ отдельные штрафы за правонарушения, совершающиеся на борту воздушных судов.
Так, за мелкое хулиганство на борту нововведением предусмотрен штраф в размере от пяти до 10 тысяч рублей или же административный арест сроком до 15 суток. Сейчас же, согласно действующим нормам, за мелкое хулиганство виновному грозит от 500 до одной тысячи рублей штрафа.
За курение в самолете тоже предлагается повысить сумму штрафа: от трех до 5 тысяч рублей (сейчас от 500 до 1,5 тысячи рублей). А также увеличить штраф за невыполнение законных распоряжений командира самолета — от восьми до 12 тысяч рублей (сейчас от двух до пяти тысяч рублей).
«Задержки рейсов, вынужденные посадки и просто дискомфорт в салоне самолета — все это может спровоцировать один человек, нарушающий дисциплину на борту воздушного судна», — считает депутат.
Как KP.RU писал ранее, турецкие авиакомпании начали строго следить за пассажирами, встающими с мест до полной остановки воздушного судна. Согласно новому циркуляру генуправления гражданской авиации Турции, действующему со 2 мая, нарушителям грозит административный штраф и внесение в «черный список» перевозчика.