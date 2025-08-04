Нужно наказывать серьезнее: для авиадебоширов хотят повысить размеры штрафов

За курение в самолете тоже предлагается повысить сумму штрафа: от трех до 5 тысяч рублей (сейчас от 500 до 1,5 тысячи рублей). А также увеличить штраф за невыполнение законных распоряжений командира самолета — от восьми до 12 тысяч рублей (сейчас от двух до пяти тысяч рублей).