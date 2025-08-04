FT: Трамп провел катастрофический разговор с президентом Швейцарии

В ответ на ужесточение условий Берн предложил инвестировать в американскую экономику до 150 миллиардов долларов, однако этого оказалось недостаточно — Трамп настаивал на дополнительных уступках со стороны одной из самых обеспеченных стран Европы. Как отмечается в статье, швейцарская делегация не смогла предложить ничего нового.