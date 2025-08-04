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FT: Трамп провел катастрофический разговор с президентом Швейцарии

Это произошло за день до объявления о новых пошлинах.

Источник: Аргументы и факты

Накануне введения новых торговых пошлин президент США Дональд Трамп провёл, по оценке Financial Times, крайне напряжённый и неудачный телефонный разговор с главой Швейцарии Карин Келлер-Зуттер.

Беседа, длившаяся около получаса, состоялась 30 июля — за день до официального объявления Вашингтоном о введении дополнительных пошлин на товары из десятков государств. Новые меры вступают в силу 7 августа.

По данным издания, швейцарская сторона ожидала ограничиться 10-процентными пошлинами, однако с самого начала диалога стало ясно, что такие условия не удовлетворяют американского лидера. Основное внимание Трамп уделил дефициту в торговле между США и Швейцарией, который оценивается в 39 миллиардов долларов ежегодно.

В ответ на ужесточение условий Берн предложил инвестировать в американскую экономику до 150 миллиардов долларов, однако этого оказалось недостаточно — Трамп настаивал на дополнительных уступках со стороны одной из самых обеспеченных стран Европы. Как отмечается в статье, швейцарская делегация не смогла предложить ничего нового.

В результате именно Швейцария столкнулась с наибольшими пошлинами среди стран Европы — они составили 39%.

Между тем швейцарские чиновники заявили о своем крайнем недоумении после того, как Соединенные Штаты объявили о введении торговых пошлин, которые вступят в силу 7 августа и достигнут уровня 39%.

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