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ПВО уничтожили несколько дронов над Воронежем

Силы противовоздушной обороны Воронежа сбили несколько беспилотных летательных аппаратов, сообщил губернатор Александр Гусев в своём телеграм-канале.

Силы противовоздушной обороны Воронежа сбили несколько беспилотных летательных аппаратов, сообщил губернатор Александр Гусев в своём телеграм-канале. По предварительной информации, обошлось без пострадавших и разрушений.

Гусев подчеркнул, что угроза атак с помощью дронов сохраняется как в Воронеже, так и по всей территории региона. Специалисты продолжают следить за ситуацией и принимать необходимые меры безопасности.

Ранее российские системы ПВО за два часа сбили 11 украинских дронов над Черным морем и регионами.