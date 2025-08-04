ПВО уничтожили несколько дронов над Воронежем

Силы противовоздушной обороны Воронежа сбили несколько беспилотных летательных аппаратов, сообщил губернатор Александр Гусев в своём телеграм-канале. По предварительной информации, обошлось без пострадавших и разрушений.
Гусев подчеркнул, что угроза атак с помощью дронов сохраняется как в Воронеже, так и по всей территории региона. Специалисты продолжают следить за ситуацией и принимать необходимые меры безопасности.
Ранее российские системы ПВО за два часа сбили 11 украинских дронов над Черным морем и регионами.