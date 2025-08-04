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Депутат Госдумы Гусев предложил сделать 1 сентября выходным днем

Он подчеркнул, что для многих родителей, особенно тех, чьи дети впервые идут в школу, 1 сентября — это день волнений и гордости.

Источник: Аргументы и факты

Дмитрий Гусев, занимающий пост первого заместителя руководителя фракции «Справедливая Россия — За правду», выступил с предложением сделать 1 сентября официальным оплачиваемым выходным для родителей.

В интервью РИА Новости он выразил надежду на поддержку инициативы со стороны представителей всех парламентских фракций.

По словам депутата, День знаний является важным моментом для многих семей, особенно когда речь идет о детях, впервые идущих в школу. В этот день родители испытывают одновременно и волнение, и гордость, однако не всегда могут рассчитывать на понимание со стороны работодателей. Нередко им приходится брать отгул за свой счёт или использовать день из ежегодного отпуска.

В связи с этим Гусев предложил на законодательном уровне закрепить за родителями право на оплачиваемый выходной 1 сентября, чтобы они могли провести этот день вместе с детьми без лишнего стресса.

Ранее депутат Госдумы России Сергей Миронов заявил, что День знаний, празднуемый 1 сентября, должен стать выходным для родителей школьников.