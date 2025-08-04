Депутат Госдумы Гусев предложил сделать 1 сентября выходным днем

Дмитрий Гусев, занимающий пост первого заместителя руководителя фракции «Справедливая Россия — За правду», выступил с предложением сделать 1 сентября официальным оплачиваемым выходным для родителей.
В интервью РИА Новости он выразил надежду на поддержку инициативы со стороны представителей всех парламентских фракций.
По словам депутата, День знаний является важным моментом для многих семей, особенно когда речь идет о детях, впервые идущих в школу. В этот день родители испытывают одновременно и волнение, и гордость, однако не всегда могут рассчитывать на понимание со стороны работодателей. Нередко им приходится брать отгул за свой счёт или использовать день из ежегодного отпуска.
В связи с этим Гусев предложил на законодательном уровне закрепить за родителями право на оплачиваемый выходной 1 сентября, чтобы они могли провести этот день вместе с детьми без лишнего стресса.
Ранее депутат Госдумы России Сергей Миронов заявил, что День знаний, празднуемый 1 сентября, должен стать выходным для родителей школьников.