Депутат Госдумы Гусев предложил сделать 1 сентября выходным днем

По словам депутата, День знаний является важным моментом для многих семей, особенно когда речь идет о детях, впервые идущих в школу. В этот день родители испытывают одновременно и волнение, и гордость, однако не всегда могут рассчитывать на понимание со стороны работодателей. Нередко им приходится брать отгул за свой счёт или использовать день из ежегодного отпуска.