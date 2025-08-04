В небе над Воронежем ликвидировано несколько вражеских БПЛА, пострадавших нет

Ночью в понедельник, 4 августа, в небе над Воронежем российские системы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали несколько беспилотников. По предварительным данным, пострадавших и разрушений объектов нет. Об этом сообщил глава региона Александр Гусев.
«Дежурными силами ПВО над Воронежем обнаружено и уничтожено несколько беспилотных летательных аппаратов. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», — написал политик в Telegram-канале.
Известно также, что угроза непосредственной атаки вражеских дронов в Воронеже и опасность БПЛА на всей территории региона пока сохраняются.
Как KP.RU писал ранее, за вечер 3 августа боевики ВСУ выпустили 11 беспилотников по территории России. Так, БПЛА перехватили над четырьмя регионами РФ и акваторией Черного моря. Об этом оповестили в пресс-службе Минобороны России.