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В небе над Воронежем ликвидировано несколько вражеских БПЛА, пострадавших нет

Губернатор Гусев заявил, что опасность БПЛА на всей территории региона пока сохраняется.

Источник: Комсомольская правда

Ночью в понедельник, 4 августа, в небе над Воронежем российские системы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали несколько беспилотников. По предварительным данным, пострадавших и разрушений объектов нет. Об этом сообщил глава региона Александр Гусев.

«Дежурными силами ПВО над Воронежем обнаружено и уничтожено несколько беспилотных летательных аппаратов. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», — написал политик в Telegram-канале.

Известно также, что угроза непосредственной атаки вражеских дронов в Воронеже и опасность БПЛА на всей территории региона пока сохраняются.

Как KP.RU писал ранее, за вечер 3 августа боевики ВСУ выпустили 11 беспилотников по территории России. Так, БПЛА перехватили над четырьмя регионами РФ и акваторией Черного моря. Об этом оповестили в пресс-службе Минобороны России.

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