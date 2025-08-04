Канада и США проведут переговоры по торговой сделке в ближайшие дни

Перед предстоящими переговорами Канада приняла «Закон об Единой Экономике», который предусматривает масштабные инвестиции в инфраструктуру страны. Канадские власти рассчитывают, что эти меры сделают сотрудничество с США более взаимовыгодными и повысят конкурентоспособность страны против Китая.