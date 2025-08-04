Ричмонд
+25°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«РВ»: армия России создала устройство для передвижения по газопроводам

Разработка может использоваться для доставки грузов на расстоянии без необходимости присутствия оператора на месте.

Источник: Аргументы и факты

Российские военные разработали специальное устройство для перемещения внутри трубопроводов, оснащённое камерой и пультом дистанционного управления.

Об этом информирует Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

По имеющимся данным, на украинской стороне обсуждаются предложения о минировании трубопроводов, проходящих из России и Белоруссии. Новое транспортное средство позволяет проводить мониторинг подобных угроз, обеспечивая безопасность при дальнейшем перемещении личного состава.

Помимо этого, разработка может использоваться для доставки грузов на расстоянии без необходимости присутствия оператора на месте.

Между тем российские военные улучшили позиции на великоновоселковском направлении ДНР и продвигаются по Днепропетровской области.