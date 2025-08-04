«РВ»: армия России создала устройство для передвижения по газопроводам

Российские военные разработали специальное устройство для перемещения внутри трубопроводов, оснащённое камерой и пультом дистанционного управления.
Об этом информирует Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
По имеющимся данным, на украинской стороне обсуждаются предложения о минировании трубопроводов, проходящих из России и Белоруссии. Новое транспортное средство позволяет проводить мониторинг подобных угроз, обеспечивая безопасность при дальнейшем перемещении личного состава.
Помимо этого, разработка может использоваться для доставки грузов на расстоянии без необходимости присутствия оператора на месте.
Между тем российские военные улучшили позиции на великоновоселковском направлении ДНР и продвигаются по Днепропетровской области.