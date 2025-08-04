«РВ»: армия России создала устройство для передвижения по газопроводам

По имеющимся данным, на украинской стороне обсуждаются предложения о минировании трубопроводов, проходящих из России и Белоруссии. Новое транспортное средство позволяет проводить мониторинг подобных угроз, обеспечивая безопасность при дальнейшем перемещении личного состава.