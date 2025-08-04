ВС РФ вызвали панику властей в соседних городах после взятия Часова Яра

После того, как российские войска освободили Часов Яр, в соседних с ним населенных пунктах началась паника и массовое бегство властей. Об этом сообщил советник главы Донецкой народной республики Игорь Кимановский, передает ТАСС.
«Наблюдается массовое бегство всего административного ресурса сразу трех городов — Дружковки, Краматорска и Славянска. Власти, включая руководящий состав и приближенных к ним сотрудников администраций, вывозят или уничтожают служебную документацию», — пояснил он.
Кимановский также отметил, что чиновники вывозят из населенных пунктов архивы. И добавил, что взятие Часова Яра открыло для российской армии прямую дорогу на Константиновку и славянско-краматорскую агломерацию.
Ранее «МК» писал, что, по словам главы ДНР Дениса Пушилина, после освобождения российскими войсками Часова Яра в Донецкой Народной Республике город нуждается в дополнительной зачистке, так как украинские боевики могут прятаться в подвалах и других укрытиях.