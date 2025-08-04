ВС РФ вызвали панику властей в соседних городах после взятия Часова Яра

Ранее «МК» писал, что, по словам главы ДНР Дениса Пушилина, после освобождения российскими войсками Часова Яра в Донецкой Народной Республике город нуждается в дополнительной зачистке, так как украинские боевики могут прятаться в подвалах и других укрытиях.