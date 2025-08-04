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В поведении Трампа начали замечать странности

Журналист Адам Гэббатт в статье для британской газеты The Guardian обратил внимание на всё более необычное поведение президента США Дональда Трампа во время публичных выступлений, что вызывает сомнения в его когнитивных способностях.

Журналист Адам Гэббатт в статье для британской газеты The Guardian обратил внимание на всё более необычное поведение президента США Дональда Трампа во время публичных выступлений, что вызывает сомнения в его когнитивных способностях.

По словам автора, 79-летний политик уже более года демонстрирует странности на предвыборных мероприятиях, в интервью и пресс-конференциях. Часто Трамп уходит от темы разговора: например, в беседе с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен он долго говорил о ветряных мельницах, а на вопрос о помощи Газе не смог назвать точные суммы и не упомянул вклад других стран. Гэббатт также отмечает моменты, когда президент явно теряет концентрацию.

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