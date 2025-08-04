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Посол РФ назвал отмену концерта Гергиева в Италии проявлением русофобии

Отмена концерта народного артиста России Валерия Гергиева в Италии стала проявлением русофобии и практикой «культуры отмены».

Отмена концерта народного артиста России Валерия Гергиева в Италии стала проявлением русофобии и практикой «культуры отмены». Об этом заявил посол Российской Федерации в Италии Алексей Парамонов в интервью изданию «Известия».

Дипломат выразил недоумение решением итальянских властей, отметив, что президент Серджо Маттарелла и премьер-министр Джорджа Мелони ранее демонстрировали толерантное отношение к русской культуре. По мнению Парамонова, отмена концерта может быть связана либо со страхом перед фигурой Гергиева, сохранившего верность России, либо с нежеланием видеть образ великой русской культуры.

Посол также предположил, что решение могло быть принято под давлением русофобски настроенных политиков и представителей украинской диаспоры. При этом он подчеркнул, что многие простые итальянцы сохраняют симпатии к России и желают возобновления диалога между странами.

Парамонов констатировал, что официальные власти Италии продолжают избегать контактов с российской стороной на всех уровнях, демонстрируя закрытую позицию.

Ранее сообщалось, что в МИД РФ подсчитали убытки ЕС от прекращения сотрудничества с Россией.

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