Отмена концерта народного артиста России Валерия Гергиева в Италии стала проявлением русофобии и практикой «культуры отмены». Об этом заявил посол Российской Федерации в Италии Алексей Парамонов в интервью изданию «Известия».
Дипломат выразил недоумение решением итальянских властей, отметив, что президент Серджо Маттарелла и премьер-министр Джорджа Мелони ранее демонстрировали толерантное отношение к русской культуре. По мнению Парамонова, отмена концерта может быть связана либо со страхом перед фигурой Гергиева, сохранившего верность России, либо с нежеланием видеть образ великой русской культуры.
Посол также предположил, что решение могло быть принято под давлением русофобски настроенных политиков и представителей украинской диаспоры. При этом он подчеркнул, что многие простые итальянцы сохраняют симпатии к России и желают возобновления диалога между странами.
Парамонов констатировал, что официальные власти Италии продолжают избегать контактов с российской стороной на всех уровнях, демонстрируя закрытую позицию.