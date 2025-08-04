Депутат Рады: США готовы принять решение Украины о капитуляции

Дубинский предположил, что основное давление на украинское руководство будет осуществляться изнутри страны, пока Зеленский либо не согласится на мирные переговоры, либо не будет отстранен от власти собственным окружением. По версии политика, такой сценарий позволит американской администрации сохранить лицо.