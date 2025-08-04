Депутат Рады: США готовы принять решение Украины о капитуляции

Находящийся в СИЗО депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что администрация США готова рассмотреть возможность капитуляции Украины, если соответствующая инициатива будет исходить от президента Владимира Зеленского. Об этом политик написал в своем Telegram-канале.
По мнению Дубинского, американский президент Дональд Трамп избегает прямого давления на Киев из-за риска нового импичмента, поэтому Вашингтон будет использовать косвенные методы влияния. Депутат связал недавние события вокруг Национального антикоррупционного бюро Украины с этим процессом.
Дубинский предположил, что основное давление на украинское руководство будет осуществляться изнутри страны, пока Зеленский либо не согласится на мирные переговоры, либо не будет отстранен от власти собственным окружением. По версии политика, такой сценарий позволит американской администрации сохранить лицо.
Ранее сообщалось, что в поведении Трампа начали замечать странности.