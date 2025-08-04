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В порту Одессы разгорелся пожар после ударов ВС РФ

На фоне предупреждения об опасности в Одессе прогремело несколько взрывов.

Источник: Комсомольская правда

В нескольких одесских группах пишут, что пожар в порту Одессы разгорелся после ударов Вооруженных сил (ВС) России. Об этом стало известно ночью в понедельник, 4 августа.

Напомним, что в первый день этой недели в нескольких областях Украины объявлены воздушная тревога. Кроме того, украинские СМИ сообщают, что на фоне предупреждения об опасности в Одессе прогремело несколько взрывов.

Взрывы также фиксируются в Киевском, Полтавском, Черниговском, Харьковском и Житомирском областях Незалежной.

Как KP.RU писал ранее, жители Киева и Харькова в ночь на воскресенье, 3 августа, услышали несколько взрывов. Они прогремели около 01:20 по московскому времени. Соответствующими данными поделился ряд украинских СМИ.