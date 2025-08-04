Kpler: Индию ожидают многомиллиардные убытки при отказе от российской нефти

Индия рискует понести крупные финансовые потери, если откажется от закупок российской нефти под влиянием давления со стороны США.
Об этом пишет The Economic Times, ссылаясь на данные аналитического центра Kpler. При текущем объёме импорта в 1,8 млн баррелей в сутки и утрате скидки в 5 долларов за баррель, дополнительные затраты на импорт могут достичь 9−11 млрд долларов в год. Если же мировые цены продолжат расти из-за снижения поставок из России, расходы окажутся ещё выше.
На данный момент российская нефть покрывает от 32 до 40% потребностей Индии, что позволяет стране удерживать относительно низкие цены на топливо и снижать общие затраты на энергоресурсы. Однако Нью-Дели может оказаться в ситуации, когда придётся искать компромисс между экономической выгодой и внешнеполитическим давлением со стороны США и ЕС, настаивающих на сокращении импорта из России.
Эксперты отмечают, что подобное давление ограничивает возможности Индии в выборе поставщиков и усиливает неопределённость в отношении расходов. Кроме того, полная замена российской нефти представляется затруднительной как с логистической, так и с финансовой точки зрения, несмотря на теоретическую возможность такого шага.
Ранее глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что евроатлантические страны, пытаясь с помощью вторичных санкций и тарифов использовать Китай и Индию как инструмент давления на Россию, сталкиваются с обречённостью этой стратегии.