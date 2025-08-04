Kpler: Индию ожидают многомиллиардные убытки при отказе от российской нефти

Об этом пишет The Economic Times, ссылаясь на данные аналитического центра Kpler. При текущем объёме импорта в 1,8 млн баррелей в сутки и утрате скидки в 5 долларов за баррель, дополнительные затраты на импорт могут достичь 9−11 млрд долларов в год. Если же мировые цены продолжат расти из-за снижения поставок из России, расходы окажутся ещё выше.