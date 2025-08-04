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Российский сапер в одиночку остановил вражескую бронетехнику

Во время боевой задачи группа российский военнослужащих попала под атаку вражеских дронов, но, не смотря на этом, сапер Михаил Харламов заминировал подходы к освобожденному населенному пункту, сбил БПЛА и спас раненого товарища.

Во время боевой задачи группа российский военнослужащих попала под атаку вражеских дронов, но, не смотря на этом, сапер Михаил Харламов заминировал подходы к освобожденному населенному пункту, сбил БПЛА и спас раненого товарища. Об этом сообщили в Минобороны.

«Несмотря на постоянную угрозу атаки FPV-дронов противника, Михаил осуществил установку и маскировку мин. Во время возвращения к месту дислокации инженерно-саперная группа подверглась атаке двух дронов-камикадзе противника. Заняв позицию для стрельбы, Михаил Харламов меткими выстрелами из штатного оружия уничтожил вражеский беспилотник», — ответили в ведомстве.

После успешно сбитого беспилотника Михаил попал и во второй. Он сдетонировал, раздался взрыв, а его боевой товарищ получил осколочные ранения. Харламов оказал первую медицинскую помощь и вытащил в безопасное место для эвакуации.

В Минобороны высоко оценили смелость российского бойца. Там отметили, что своими действиями ефрейтор Харламов не допустил прорыв вражеской бронетехники.

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