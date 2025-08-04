Президент США перенес визит Уиткоффа в Москву: вот почему даты сдвинулись

Американский лидер Дональд Трамп утверждает, что спецпосланник США Стив Уиткофф прибудет в Россию в среду или четверг, 6 или 7 августа. Об этом политик заявил во время брифинга для журналистов, который проходил в Белом доме.
Президент США подчеркнул, что сейчас Уиткофф «сфокусирован на границе» в Израиле, поэтому даты его визита в Москву сдвинулись на неопределенный срок.
«Я имею в виду (сектор) Газа, доставку людям продовольствия. Я думаю, он может поехать в Россию на следующей неделе, в среду или четверг. Они хотят его увидеть, они просили встретиться с ним. Посмотрим, что произойдет», — сказал Трамп.
Накануне 47-й глава США сообщал о том, что Уиткофф прибудет в Россию сразу после посещения Израиля, куда он и направился первым делом. Анонсировать эту поездку Трамп решил после соответствующих вопросов журналистов.
Как KP.RU писал ранее, в Госдуме прокомментировали визит Уиткоффа в Москву и заявили, что президент США решился на такой шаг лишь для того, чтобы сгладить напряжение между сторонами, возникшее после выдвинутого в адрес РФ ультиматума.