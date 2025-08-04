Президент США перенес визит Уиткоффа в Москву: вот почему даты сдвинулись

«Я имею в виду (сектор) Газа, доставку людям продовольствия. Я думаю, он может поехать в Россию на следующей неделе, в среду или четверг. Они хотят его увидеть, они просили встретиться с ним. Посмотрим, что произойдет», — сказал Трамп.