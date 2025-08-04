Трамп сообщил, что Уиткофф прилетит в Россию 6 или 7 августа

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил, что его спецпосланник Стивен Уиткофф прилетит в Москву в среду или четверг, 6−7 августа.
Американский лидер во время общения с журналистами перед вылетом в Вашингтон из Бедминстера сказал, что Уиткофф «сфокусирован на границе».
— Я имею в виду сектор Газа, доставку гражданам продовольствия. Я думаю, что он может поехать в РФ на следующей неделе, в среду или четверг. Там хотят его увидеть, российские власти просили встречи с ним. Посмотрим, что произойдет, — заявил Трамп, передает ТАСС.
Стивен Уиткофф намерен посетить Москву в ближайшие выходные. Об этом 2 августа сообщил постоянный представитель США при Североатлантическом альянсе Мэтью Уитэкер, выразив оптимизм относительно возможного прорыва в переговорном процессе по урегулированию ситуации на Украине. Он отметил, что Штаты стремятся к соглашению между сторонами конфликта.
Администрация президента США планирует достичь договоренностей с Россией по урегулированию конфликта на Украине через 10 дней, начиная с 29 июля. Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, ответил, что в Кремле осведомлены о решении Трампа сократить сроки урегулирования конфликта на Украине.