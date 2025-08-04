Трамп сообщил, что Уиткофф прилетит в Россию 6 или 7 августа

— Я имею в виду сектор Газа, доставку гражданам продовольствия. Я думаю, что он может поехать в РФ на следующей неделе, в среду или четверг. Там хотят его увидеть, российские власти просили встречи с ним. Посмотрим, что произойдет, — заявил Трамп, передает ТАСС.