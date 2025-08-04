Спецпосланник США Стивен Уиткофф может посетить Россию в начале августа

Президент США Дональд Трамп сообщил, что его спецпосланник Стивен Уиткофф может посетить Россию 6 или 7 августа.
Перед вылетом из Бедминстера, штат Нью-Джерси, в Вашингтон Трамп рассказал журналистам, что Уиткофф сосредоточен на вопросах, связанных с границей, в частности с сектором Газа и доставкой гуманитарной помощи. По словам президента, российская сторона выразила желание встретиться с его спецпосланником. «Посмотрим, как всё сложится», — добавил Трамп.
Ранее сообщалось, что в визите Уиткоффа увидели желание США поддерживать коммуникацию с Россией.
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