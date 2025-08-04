Военнопленный рассказал о мобилизации в ВСУ людей с психическими заболеваниями

Вороняк, имеющий документально подтвержденную третью группу инвалидности из-за нервного срыва после смерти отца, был мобилизован сотрудниками ТЦК. Медики проигнорировали его историю болезни, заявив: «Ну, если ты себя нормально чувствуешь, ты уже мобилизован, ты военнослужащий».