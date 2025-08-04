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Военнопленный рассказал о мобилизации в ВСУ людей с психическими заболеваниями

Украинский военнопленный Юрий Вороняк рассказал агентству ТАСС о нарушениях при мобилизации в ВСУ.

Украинский военнопленный Юрий Вороняк рассказал агентству ТАСС о нарушениях при мобилизации в ВСУ. По его словам, территориальные центры комплектования игнорируют медицинские противопоказания, включая психические расстройства.

Вороняк, имеющий документально подтвержденную третью группу инвалидности из-за нервного срыва после смерти отца, был мобилизован сотрудниками ТЦК. Медики проигнорировали его историю болезни, заявив: «Ну, если ты себя нормально чувствуешь, ты уже мобилизован, ты военнослужащий».

Военнопленный также опроверг украинскую пропаганду о жестоком обращении с пленными, отметив гуманное отношение со стороны российских военных. Вороняк сдался в плен вместе с сослуживцами во время освобождения Курской области.

Ранее сообщалось, что российский сапер в одиночку остановил вражескую бронетехнику.