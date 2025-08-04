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Трамп: спецпосланник Уиткофф посетит Москву 6 или 7 августа

Спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф посетит Москву 6 или 7 августа 2025 года. Об этом сообщил глава американского государства Дональд Трамп на брифинге в Белом доме.

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф приедет в Москву.

Спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф посетит Москву 6 или 7 августа 2025 года. Об этом сообщил глава американского государства Дональд Трамп на брифинге в Белом доме.

«Визит Уиткоффа состоится за один-два дня до истечения срока ультиматума, выдвинутого Вашингтоном в адрес Москвы. Трамп грозит Москве вторичными пошлинами при отсутствии прогресса в урегулировании на Украине. Ранее он сократил срок исполнения требований с 50 до десяти дней, который истекает 8 августа», — сообщает РБК.

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Ранее сообщалось, что спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф в ближайшее время посетит Россию. Рабочий визит пройдет на фоне завершения «срока для урегулирования» конфликта на Украине и подготовки новых антироссийских санкций. Тем не менее российское руководство заявило, что политика давления и угроз со стороны США не изменит условия урегулирования, которые последовательно отстаивает российская сторона.

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