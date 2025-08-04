Трамп: спецпосланник Уиткофф посетит Москву 6 или 7 августа

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф приедет в Москву.
Спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф посетит Москву 6 или 7 августа 2025 года. Об этом сообщил глава американского государства Дональд Трамп на брифинге в Белом доме.
«Визит Уиткоффа состоится за один-два дня до истечения срока ультиматума, выдвинутого Вашингтоном в адрес Москвы. Трамп грозит Москве вторичными пошлинами при отсутствии прогресса в урегулировании на Украине. Ранее он сократил срок исполнения требований с 50 до десяти дней, который истекает 8 августа», — сообщает РБК.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕПесков признался, как в Кремле отнеслись к ультиматуму Трампа.
Ранее сообщалось, что спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф в ближайшее время посетит Россию. Рабочий визит пройдет на фоне завершения «срока для урегулирования» конфликта на Украине и подготовки новых антироссийских санкций. Тем не менее российское руководство заявило, что политика давления и угроз со стороны США не изменит условия урегулирования, которые последовательно отстаивает российская сторона.