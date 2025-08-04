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ВС России успешно уничтожают воздушную элиту ВСУ

В Донецкой Народной Республике российские военные успешно противостоят беспилотной элите ВСУ «Птицы Мадьяра» и К-2.

В Донецкой Народной Республике российские военные успешно противостоят беспилотной элите ВСУ «Птицы Мадьяра» и К-2. Об этом рассказал командир бригады из группировки войск «Центр» с позывным «Крис», передает РИА Новости.

«Крайние боевые задачи стояли над населенным пунктом Новоэкономическое, работали там. ВСУ использовали очень часто агродроны. Их и сбивали, соответственно. Очень много расчетов БПЛА, были и “Птицы Мадьяра”, и батальон К-2 работал», — поделился офицер.

Ранее сообщалось, что киевский режим обманом мобилизует украинских киберспортсменов в подразделения БПЛА «Птицы Мадьяра». В основном в ловушку укронацистов попадают молодые девушки или парни в возрасте 18−20 лет.

«МК» писал, что командование ВСУ предпринимает очередную попытку усилить свою группировку войск в Сумской области и перебрасывает резервы из подразделений сил спецопераций, ГУР и распиаренных дроноводов «Птиц Мадьяра».

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