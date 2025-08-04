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Трамп сообщил о прибытии атомных подлодок США в нужный регион

Президент США Дональд Трамп сообщил о прибытии двух передислоцированных американских атомных подводных лодок. Ранее он отдал соответствующий приказ на фоне заявлений заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева.

Источник: Life.ru

«Они уже находятся в регионе, там, где им необходимо быть», — заявил Трамп во время беседы с журналистами перед вылетом в Вашингтон из Бедминстера, не уточнив их конкретное местоположение.

Напомним, Трамп отправил две атомные подлодки в «соответствующие регионы» после «крайне провокационных» высказываний Медведева. Однако ни Белый дом, ни Пентагон не информировали о точном местоположении американских субмарин.

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