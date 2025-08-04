Американские атомные подлодки прибыли в регион после заявлений Медведева

Две американские атомные подводные лодки, которые ранее по указанию президента США Дональда Трампа были передислоцированы в «необходимые регионы», уже прибыли в назначенный район. Об этом сам Трамп сообщил журналистам перед вылетом из Бедминстера, штат Нью-Джерси, в Вашингтон. Ранее он заявлял, что подлодки будут находиться ближе к России, но не уточнял их точное местоположение.
Перемещение подлодок связано с высказываниями заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева. 28 июля Медведев предупредил, что любые ультиматумы могут привести к войне, а 31 июля в своем телеграм-канале он прокомментировал критику Трампа в адрес России и Индии, упомянув «мертвую экономику» и «мертвую руку» — советскую систему ядерного сдерживания времен холодной войны.
Ранее Трамп негативно отзывался о российских и индийских экономиках и критиковал Медведева.