Американские атомные подлодки прибыли в регион после заявлений Медведева

Две американские атомные подводные лодки, которые ранее по указанию президента США Дональда Трампа были передислоцированы в «необходимые регионы», уже прибыли в назначенный район. Об этом сам Трамп сообщил журналистам перед вылетом из Бедминстера, штат Нью-Джерси, в Вашингтон. Ранее он заявлял, что подлодки будут находиться ближе к России, но не уточнял их точное местоположение.