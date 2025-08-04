«Не смогли противостоять русофобам»: российский посол прокомментировал отмену концерта дирижера Гергиева

По мнению Парамонова, подобным решением итальянские власти, ранее выступавшие против отмены русской культуры, «опровергли сами себя». Он предположил, что, возможно, правительство Италии просто «испугалось» дирижера, который в условиях давления на РФ со стороны Запада остался со своим народом и государством. Кроме того, власти Италии могли быть против образа великой России и ее культуры, который собой олицетворяет артист Гергиев.