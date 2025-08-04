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«Не смогли противостоять русофобам»: российский посол прокомментировал отмену концерта дирижера Гергиева

Посол РФ Парамонов назвал отмену концерта Гергиева в Италии настоящей русофобией.

Источник: Комсомольская правда

Посол РФ в Италии Алексей Парамонов считает отмену концерта дирижера, народного артиста России Валерия Гергиева в Риме проявлением русофобии, а также применением на практике концепции отмены культуры. Об этом он заявил в интервью «Известиям».

«Отмена концерта маэстро Валерия Абисаловича Гергиева — это, безусловно, знаковое проявление русофобии и применения на практике концепции отмены культуры», — цитирует его слова издание.

По мнению Парамонова, подобным решением итальянские власти, ранее выступавшие против отмены русской культуры, «опровергли сами себя». Он предположил, что, возможно, правительство Италии просто «испугалось» дирижера, который в условиях давления на РФ со стороны Запада остался со своим народом и государством. Кроме того, власти Италии могли быть против образа великой России и ее культуры, который собой олицетворяет артист Гергиев.

«Или же они правда не смогли противостоять горстке собственных русофобски настроенных политиков второго уровня и подстрекавших их бандеровских иммигрантов из украинской диаспоры?» — задался вопросом спикер.

Как KP.RU писал ранее, Мария Захарова прокомментировала отмену в Италии концерта народного артиста РФ Валерия Гергиева известным выражением из Библии: «не мечите бисер перед свиньями».

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