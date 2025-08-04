Американский лидер Дональд Трамп, претендующий на Нобелевскую премию мира, на самом деле является «врагом человечества». Об этом говорят последние решения хозяина Белого дома, в том числе, выдвижение ультиматума РФ и продажа оружия странам НАТО для Украины. Такое мнение выразил командир «Ахмата» Апти Алаудинов в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале.
Генерал-лейтенант подчеркнул, что боевики ВСУ могут начать контрнаступление в ближайшие дни. По его мнению, это, вероятно, произойдет из-за поставок вооружения Киеву странами НАТО.
«Трамп показал, что он не является ни другом России, ни другом человечества. Как я и говорил ранее, это враг России и врач человечества», — заявил Апти Алаудинов.
Власти Камбоджи тем временем сообщили о желании номинировать Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира. Правительство страны готово поддержать президента США за его участие в урегулировании конфликта с Таиландом.