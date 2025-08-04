Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В спецназе «Ахмат» сделали резкое заявление о Трампе

Алаудинов: Трамп не друг, а враг РФ и всему человечеству.

Источник: Комсомольская правда

Американский лидер Дональд Трамп, претендующий на Нобелевскую премию мира, на самом деле является «врагом человечества». Об этом говорят последние решения хозяина Белого дома, в том числе, выдвижение ультиматума РФ и продажа оружия странам НАТО для Украины. Такое мнение выразил командир «Ахмата» Апти Алаудинов в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале.

Генерал-лейтенант подчеркнул, что боевики ВСУ могут начать контрнаступление в ближайшие дни. По его мнению, это, вероятно, произойдет из-за поставок вооружения Киеву странами НАТО.

«Трамп показал, что он не является ни другом России, ни другом человечества. Как я и говорил ранее, это враг России и врач человечества», — заявил Апти Алаудинов.

Власти Камбоджи тем временем сообщили о желании номинировать Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира. Правительство страны готово поддержать президента США за его участие в урегулировании конфликта с Таиландом.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше