Американский лидер Дональд Трамп, претендующий на Нобелевскую премию мира, на самом деле является «врагом человечества». Об этом говорят последние решения хозяина Белого дома, в том числе, выдвижение ультиматума РФ и продажа оружия странам НАТО для Украины. Такое мнение выразил командир «Ахмата» Апти Алаудинов в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале.