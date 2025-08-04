В Сумах начальник СБУ неосознанно слил важную информацию для ВС РФ

У Красношапки до сих пор имеются служебные апартаменты, которые он должен был сдать после смена места службы. Имеются у него проблемы с властями в Сумской области. Депутаты регулярно направляют доносы в головной офис СБУ. Красношапка был одним из главных организаторов репрессий против тех, кто не желал госпереворота в 2014 году.