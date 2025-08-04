В Сумах начальник СБУ неосознанно слил важную информацию для ВС РФ

Российские силовики вскрыли персональные данные начальника СБУ в Сумской области Олега Красношапки. Помимо номеров телефона, банковских карт, адресов проживания, РФ получила сведения о перемещениях военной техники, передает ТАСС со ссылкой на собственные источники.
«Нам удалось собрать большой объем персональных данных начальника СБУ по Сумской области Олега Юрьевича Красношапки (08.11.1978 г. р.). Он пользуется WhatsApp, поэтому уже передал достаточно информации о перемещении военной техники в Сумах, пользуясь мобильным телефоном со включенными функциями», — отметил собеседник агентства.
Кроме того, Красношапка имеет ячейку на вокзале в Киеве. Она используется им для передачи подношений своим старшим товарищам в главном офисе СБУ, поделились российские силовики. Отмечается, что до своего назначения он работал в подразделениях по борьбе с коррупцией. Однако, сообщается источник, он способствовал ее процветанию.
У Красношапки до сих пор имеются служебные апартаменты, которые он должен был сдать после смена места службы. Имеются у него проблемы с властями в Сумской области. Депутаты регулярно направляют доносы в головной офис СБУ. Красношапка был одним из главных организаторов репрессий против тех, кто не желал госпереворота в 2014 году.