Трамп заявил, что Уиткофф прибудет в Россию 6 или 7 августа

Ранее ожидалось, что Уиткофф посетит российскую столицу в эти выходные. Постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитакер выразил надежду на возможный прогресс в вопросе урегулирования ситуации на Украине и подчеркнул, что Вашингтон заинтересован в достижении взаимного согласия сторон конфликта.