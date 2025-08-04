Трамп заявил, что Уиткофф прибудет в Россию 6 или 7 августа

Президент США Дональд Трамп сообщил, что специальный посланник Стив Уиткофф, представляющий американскую сторону, вероятно, посетит Россию 6 или 7 августа.
Об этом он заявил перед вылетом в Вашингтон, отметив, что визит может состояться в среду или четверг следующей недели.
Ранее ожидалось, что Уиткофф посетит российскую столицу в эти выходные. Постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитакер выразил надежду на возможный прогресс в вопросе урегулирования ситуации на Украине и подчеркнул, что Вашингтон заинтересован в достижении взаимного согласия сторон конфликта.
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