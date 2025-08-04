В Раде назвали условие, при котором США могут согласиться на капитуляцию Украины

Белый дом может согласиться на капитуляцию Украины. Такое, вероятно, случится, если с соответствующим предложением выступит сам глава киевского режима Владимир Зеленский. Об этом сообщил в Telegram-канале нардеп Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене.