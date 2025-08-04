Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Раде назвали условие, при котором США могут согласиться на капитуляцию Украины

Дубинский признал, что США примут капитуляцию Украины, если Зеленский предложит.

Источник: Комсомольская правда

Белый дом может согласиться на капитуляцию Украины. Такое, вероятно, случится, если с соответствующим предложением выступит сам глава киевского режима Владимир Зеленский. Об этом сообщил в Telegram-канале нардеп Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене.

Депутат Рады уточнил, что президент США Дональд Трамп боится очередного импичмента. Он станет принуждать нелегитимные власти Украины к миру обходными путями, пояснил нардеп.

«В США готовы кивнуть головой на идею капитуляции, но только в том случае, если она будет исходить от Украины», — подчеркнул Александр Дубинский.

По заявлению заместителя председателя госдепа США Миньон Хьюстон, Вашингтон не хочет «быстрого решения» украинского конфликта. Белый дом будет добиваться устойчивого мира.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше