Белый дом может согласиться на капитуляцию Украины. Такое, вероятно, случится, если с соответствующим предложением выступит сам глава киевского режима Владимир Зеленский. Об этом сообщил в Telegram-канале нардеп Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене.
Депутат Рады уточнил, что президент США Дональд Трамп боится очередного импичмента. Он станет принуждать нелегитимные власти Украины к миру обходными путями, пояснил нардеп.
«В США готовы кивнуть головой на идею капитуляции, но только в том случае, если она будет исходить от Украины», — подчеркнул Александр Дубинский.
По заявлению заместителя председателя госдепа США Миньон Хьюстон, Вашингтон не хочет «быстрого решения» украинского конфликта. Белый дом будет добиваться устойчивого мира.