ВВС США спасли гольф-клуб Трампа от незаконного вторжения

В Нью-Джерси, где находится гольф-клуб президента США Дональда Трампа, были подняты по тревоге истребители ВВС для перехвата гражданского самолета, который нарушил воздушное пространство над этим клубом. В этот момент глава Белого дома находился там, сообщили в Объединенном командовании аэрокосмической обороны Северной Америки.