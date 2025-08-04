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ВВС США спасли гольф-клуб Трампа от незаконного вторжения

В Нью-Джерси, где находится гольф-клуб президента США Дональда Трампа, были подняты по тревоге истребители ВВС для перехвата гражданского самолета, который нарушил воздушное пространство над этим клубом.

В Нью-Джерси, где находится гольф-клуб президента США Дональда Трампа, были подняты по тревоге истребители ВВС для перехвата гражданского самолета, который нарушил воздушное пространство над этим клубом. В этот момент глава Белого дома находился там, сообщили в Объединенном командовании аэрокосмической обороны Северной Америки.

«Истребители ВВС США осуществили перехват гражданского самолета, который нарушил ограниченное воздушное пространство над Бедминстером», — говорится в сообщении.

По данным командования, подобное нарушение не единичное за последнее время. Военным пришлось запускать сигнальные ракеты для привлечения внимания пилота гражданского судна.

Ранее «МК» писал, что истребители ВВС США были подняты в воздух 5 июля после нарушения гражданским самолетом временно ограниченного воздушного пространства над гольф-клубом в Бедминстере.

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