ВВС США спасли гольф-клуб Трампа от незаконного вторжения

В Нью-Джерси, где находится гольф-клуб президента США Дональда Трампа, были подняты по тревоге истребители ВВС для перехвата гражданского самолета, который нарушил воздушное пространство над этим клубом. В этот момент глава Белого дома находился там, сообщили в Объединенном командовании аэрокосмической обороны Северной Америки.
«Истребители ВВС США осуществили перехват гражданского самолета, который нарушил ограниченное воздушное пространство над Бедминстером», — говорится в сообщении.
По данным командования, подобное нарушение не единичное за последнее время. Военным пришлось запускать сигнальные ракеты для привлечения внимания пилота гражданского судна.
Ранее «МК» писал, что истребители ВВС США были подняты в воздух 5 июля после нарушения гражданским самолетом временно ограниченного воздушного пространства над гольф-клубом в Бедминстере.