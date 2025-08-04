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Трамп: две передислоцированные атомные подлодки США прибыли в нужный регион

Субмарины успешно достигли своих новых позиций.

Источник: Аргументы и факты

Две американские атомные подлодки, которые ранее президент США Дональд Трамп распорядился переместить в «соответствующие регионы» по причине заявлений заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, уже достигли запланированных районов дислокации. Об этом сообщил сам Трамп во время общения с журналистами перед вылетом из Бедминстера (штат Нью-Джерси) в Вашингтон.

Президент отметил, что подлодки уже находятся там, где им предназначено быть. Он подчеркнул, что их перемещение было выполнено согласно указаниям и что они успешно достигли своих новых позиций.

Трамп не стал уточнять конкретное местоположение подводных лодок, сославшись на секретность и важность оперативной тайны.

Напомним, 1 августа Трамп заявил, что две атомные подводные лодки теперь находятся ближе к российским границам. По его словам, такое решение было принято в ответ на резкие высказывания заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева.

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