Трамп: две передислоцированные атомные подлодки США прибыли в нужный регион

Две американские атомные подлодки, которые ранее президент США Дональд Трамп распорядился переместить в «соответствующие регионы» по причине заявлений заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, уже достигли запланированных районов дислокации. Об этом сообщил сам Трамп во время общения с журналистами перед вылетом из Бедминстера (штат Нью-Джерси) в Вашингтон.