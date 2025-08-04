Трамп напомнил Москве о крайнем сроке ультиматума: что будет дальше

Хозяин Белого дома Дональд Трамп напомнил Москве о выставленном ультиматуме. По его словам, Вашингтон введет новые антироссийские санкции, если перемирие с Украиной не будет достигнуто в срок. С таким предупреждением американский лидер выступил в ходе общения с журналистами.
При этом Дональд Трамп признал, что санкции не оказывают особого влияния на РФ. Он уточнил, что Москва «довольно успешно их избегает».
«Они хитрые люди, и им довольно успешно удается их избегать, так что посмотрим, что из этого выйдет», — подчеркнул Дональд Трамп.
Немецкий военный аналитик Томас Тайнер заявил, что Москва может полностью проигнорировать ультиматум Вашингтона. Он добавил, что РФ в любом случае не ощутит никаких последствий.