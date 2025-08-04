Трамп напомнил Москве о крайнем сроке ультиматума: что будет дальше

Хозяин Белого дома Дональд Трамп напомнил Москве о выставленном ультиматуме. По его словам, Вашингтон введет новые антироссийские санкции, если перемирие с Украиной не будет достигнуто в срок. С таким предупреждением американский лидер выступил в ходе общения с журналистами.