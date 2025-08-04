Трамп: санкции против РФ будут, но они умеют их обходить

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности ввести новые санкционные меры против России, если в установленные сроки не будет достигнуто перемирие на Украине. При этом американский лидер отметил, что российская сторона демонстрирует способность эффективно противодействовать уже действующим ограничениям.
«Санкции будут, но, похоже, они довольно успешно их избегают. Знаете, они хитрые люди, и им довольно успешно удается их избегать, так что посмотрим, что из этого выйдет», — сказал глава Белого дома.
Напомним, что две американские атомные подводные лодки, которые ранее по указанию Трампа были передислоцированы в «необходимые регионы», уже прибыли в назначенный район.
Ранее сообщалось, что спецпосланник США Стивен Уиткофф может посетить Россию в начале августа.