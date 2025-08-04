ХАМАС назвал условие для возобновления переговоров по заложникам

Напомним, в начале прошлого месяца ХАМАС заявил о готовности приступить к переговорному процессу по урегулированию конфликта с Израилем. Инициатива предполагала прекращение огня на 60 дней, освобождение десяти заложников, отвод сил ЦАХАЛ, освобождение минимум тысячи палестинских заключённых и поставки гуманитарных грузов в сектор Газа. Позднее Уиткофф заявил об отсутствии прогресса в диалоге с ХАМАС, добавив, что движение ведёт себя так, будто не держит слово. Кроме того, 30 июля 17 стран, включая участников Лиги арабских государств и Евросоюза, обратились к ХАМАС с призывом отказаться от власти в секторе Газа и освободить заложников.