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ХАМАС назвал условие для возобновления переговоров по заложникам

Палестинское движение ХАМАС сообщило, что одним из условий для возобновления переговоров по возвращению заложников являются поставки гуманитарной помощи в сектор Газа. Об этом передаёт Jerusalem Post, ссылаясь на неназванный источник.

Источник: Life.ru

Как утверждается в публикации, ХАМАС требует ежедневного въезда на территорию анклава сотен грузовиков с гумпомощью. По данным СМИ, спецпосланник американского президента Стив Уиткофф рассказал родственникам израильских заложников, что Израиль и Соединённые Штаты ведут работу над рамочным соглашением об урегулировании конфликта и освобождении пленных. По словам источника СМИ, на разработку данного соглашения может уйти несколько месяцев.

«Это будут очень сложные переговоры», — резюмировал он.

Напомним, в начале прошлого месяца ХАМАС заявил о готовности приступить к переговорному процессу по урегулированию конфликта с Израилем. Инициатива предполагала прекращение огня на 60 дней, освобождение десяти заложников, отвод сил ЦАХАЛ, освобождение минимум тысячи палестинских заключённых и поставки гуманитарных грузов в сектор Газа. Позднее Уиткофф заявил об отсутствии прогресса в диалоге с ХАМАС, добавив, что движение ведёт себя так, будто не держит слово. Кроме того, 30 июля 17 стран, включая участников Лиги арабских государств и Евросоюза, обратились к ХАМАС с призывом отказаться от власти в секторе Газа и освободить заложников.

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