FT: Трамп ввел рекордные пошлины против Швейцарии после разговора с президентом

«Звонок прошел неудачно, потому что с первой же минуты Трамп дал понять, что 10% недостаточно, и что он мог сосредоточиться только на том, как Швейцария ворует деньги у США, — рассказал один из источников газеты. — Келлер-Зуттер ничего не смогла сказать».